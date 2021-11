Resident Evil 4 VR: “I Mercenari” in arrivo nel 2022

Resident Evil 4 VR, ovvero la versione in realtà virtuale del quarto capitolo della famosa saga survival horror di Capcom, ha visto la luce solamente il mese scorso su Oculus Quest 2 e ha già visto un discreto successo, in quanto a critica specializzata. Sebbene manchino ancora parecchi contenuti chiave al gioco, come “Incarico Ada” e “Separate Ways“, Armature Studios (che si è occupata del porting) ci fa sapere che il minigioco “I Mercenari” faranno il loro arrivo molto presto.

La notizia dell’arrivo del minigioco “I Mercenari” in Resident Evil 4 VR ci è giunta tramite un trailer pubblicato su YouTube da parte del canale ufficiale di Oculus Quest. Qualche giorno dopo la pubblicazione, però, il filmato è stato rimosso. Tuttavia, disponiamo una copia del video grazie a Biohazard Declassified, che ha prontamente salvato e ricaricato il video.

Nel trailer, oltre a vari apprezzamenti da parte della critica, possiamo osservare alcune sezioni di gameplay di Resident Evil 4 VR, nonché una parte finale che comunica al pubblico che “I Mercenari” arriverà nel corso del 2022, tramite un aggiornamento gratuito al Meta Quest 2 (gli auricolari che hanno cambiato nome, come Facebook).

La modalità (o minigioco) “I Mercenari” promette di far affrontare ai giocatori i livelli in versione rivisitata per poter abbattere il maggior numero di nemici, così da totalizzare un punteggio elevato. Questa modalità di gioco, recentemente, è stata implementata anche in Resident Evil Village, sebbene questo non disponga di un supporto al multiplayer (questa risulta un’incognita anche per Resident Evil 4.