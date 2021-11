Battlefield 2042 è colpito da review bombing su Steam

Battlefield 2042 è uscito da pochi giorni e risulta già essere vittima di review bombing sugli store digitali, come Steam di Valve. Dopo il lancio, in seguito alla chiusura del periodo di accesso anticipato, gli utenti che hanno provato lo sparatutto in prima persona di DICE ed Electronic Arts si sono scagliati contro l’opera.

Questo duro accanimento degli utenti nei confronti di Battlefield 2042 è sfociato in un vero e proprio caso di review bombing, ovvero quel fenomeno che, a causa di un malessere comune alla maggioranza dei giocatori relativo ad un gioco, genera una grossa quantità di recensioni estremamente negative all’opera in questione.

Il nuovo Battlefield era già parso piuttosto controverso ai giocatori, in quanto aveva subito grosse modificazioni rispetto ai capitoli precedenti. Alcune di queste riguardano la rimozione delle classi e l’introduzione degli specialisti, che hanno fatto storcere il naso ai più.

Dal momento del lancio, su Steam, si contano attualmente 35.780 utenti che hanno giocato a Battlefield 2042. Di questi quasi 36 mila giocatori, solamente il 26% ha rilasciato una recensione positiva nei confronti dell’FPS. Per eseguire un confronto più accurato, pensate che 26.500 utenti hanno scritto qualcosa di negativo nei confronti dell’opera di DICE, portandola ad ottenere una valutazione di “Mostly Negative” su Steam.

Per l’anno 2021, in aggiunta, Battlefield risulta il videogioco più votato dall’utenza, nonostante le valutazioni siano negative. Dalla critica specializzata, invece, i voti sembrano essere perlopiù positivi (consulta qui la nostra recensione), anche se i grossi problemi dell’utenza con questa nuova uscita non si possono assolutamente negare.

Ricordiamo a tutti, infine, che Battlefield 2042 è attualmente disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (via Steam). per tentare di sistemare la situazione, DICE ha recentemente promesso la diffusione di alcune patch importanti che favoriscano un miglioramento dell’esperienza di gioco complessiva. Nella speranza che questa migliori ulteriormente, noi vi consigliamo di rimanere su GamesVillage per ulteriori aggiornamenti.