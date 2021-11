Genshin Impact: MiHoYo annunciate ufficialmente Yun Jin e Shenhe

Mancano pochi giorni al nuovo aggiornamento di Genshin Impact versione 2.3 dove, tra le novità, include una nuova tipologia di banner con tre personaggi a cinque stelle. Sarà presente anche una Story Quest dedicata ad Arataki Itto e i Travelers ritorneranno a Dragonspine per investigare su degli strani fenomeni che riguardano anche Albedo. Coloro che riusciranno a sopportare il Freddo Puro e a portare a termine una serie di sfide di agilità, inseguimento e allenamento al combattimento potranno guadagnare ricche ricompense, tra cui la nuova spada a 4 stelle, Cinnabar Spindle. il Golden Wolflord è apparso come nuovo boss nell’isola Tsurumi: è ancora più pericoloso dei suoi subordinati, i Rifthound e i Rifthound Whelps.

Dopo tanti rumors, finalmente MiHoYo ha annunciato ufficialmente i personaggi di Yun Jin e Shenhe. Di seguito le loro descrizioni:

Yunjin arriverà con l’aggiornamento 2.4. Inoltre, riguardo alla rarità era previsto come un personaggio a 5 stelle mentre all’elemento della Vision, ci sono teorie contrastanti al riguardo. La MiHoYo ha confermato che si tratta di un personaggio con Geo vision e utilizzerà una polearm. Detto questo, la rarità e l’elemento potrebbero cambiare nella versione finale, quindi è ancora troppo presto per parlare di queste cose. In secondo luogo, il tweet afferma che la trama della versione 2.4 sarà ambientata a Liyue.

Shenhe, Lonesome Transcendence – Anima eterea del regno mortale Shenhe proviene da un ramo di una famiglia di un clan di esorcisti. Per alcune ragioni, Cloud Retainer l’ha accolta come discepola. Per Shenhe, Cloud Retainer è un maestro ben informato e loquace.

Anche Shenhe arriverà con l’aggiornamento 2.4 utilizzerà anche lei una polearm e avrà una Cryo vision.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

She is the director of the Yun-Han Opera Troupe and is also a famous figure in Liyue Harbor's opera scene. #GenshinImpact pic.twitter.com/fKkSfgQhk5

Shenhe ‧ Lonesome Transcendence

Ethereal Soul Amidst the Mortal Realm

Shenhe comes from a branch family of a clan of exorcists. Due to certain reasons, Cloud Retainer took her in as a disciple.

To Shenhe, Cloud Retainer is a knowledgeable and chatty master.#GenshinImpact pic.twitter.com/OrjpVCqmkD

