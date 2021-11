Marvel’s Avengers: nuovo gameplay su Spider-Man

Spider-Man si unisce al roster dei Marvel’s Avengers la prossima settimana in un nuovo evento per eroi. In una recente anteprima, IGN ha mostrato filmati del tessi ragnatele (catturato dallo sviluppatore) in combattimento, fornendo anche dettagli su come giocherà. Purtroppo la notizia del lancio di questo nuovo DLC ha indispettito il web, il quale non accetta che Spider-Man arrivi su Marvel’s Avengers solamente per gli utenti di PlayStation 4 e PlayStation 5.

Spider-Man è un combattente che predilige le combo, schivando e attaccando i nemici in battaglie aeree. Le sue abilità includono una Web Bomb che infligge danni ad area; Spider Drone, che avvolge i nemici all’interno del suo raggio e segue i giocatori in giro (sebbene possa anche pattugliare una certa area); Wrecking Ball, una gigantesca palla di ragnatela che si abbatte e provoca danni ingenti. Il tessi ragnatele può infliggere lo stato Webbed ai nemici e una volta che la barra è piena, è possibile eliminarli più facilmente. A volte, sembra che Spidey si attacchi a un soffitto di vetro per oscillare da un posto all’altro. Di seguito una panoramica di Marvel’s Avengers:

Marvel’s Avengers offre ai giocatori un’esperienza completa che mescola la campagna Riuniti, con le missioni Zona di guerra dell’Iniziativa Avengers in corso. Ogni missione è progettata per presentare le capacità uniche di uno o più eroi, mentre le missioni dell’Iniziativa Avengers possono essere giocate in single-player. La narrazione di Marvel’s Avengers continuerà a espandersi nel corso del tempo con l’aggiunta di nuove storie, disponibili senza costi extra per tutti i giocatori che hanno acquistato il gioco base. Queste storie continueranno a evolvere la narrazione del mondo di Marvel’s Avengers per diversi anni.

L’aggiornamento sarà attivo il 30 novembre e aggiunge un nuovo raid insieme a un aumento di livello e revisioni dell’aggiornamento dell’equipaggiamento. Marvel’s Avengers è attualmente disponibile per PlayStation 4,PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Stadia. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.