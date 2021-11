Worlds 2022: Riot Games annuncia il tour dei mondiali

A meno di un mese dalla fine del mondiale 2021, che ha visto vincitori gli EDward Gaming, si torna a parlare dei Worlds, la competizione più importante dell’anno di League of Legends, con un tour che coinvolgerà tutto il Nord America. I Worlds 2022, come dichiarato da Riot Games, si svolgeranno a Città del Messico nelle fasi qualificazioni, a New York per i quarti di finale, Toronto e San Francisco rispettivamente per le semifinali e le finali.

Questa è la prima volta che Riot Games organizza dei mondiali in diverse nazioni del Nord America, un continente che rappresenta il fulcro dell’azienda e dell’intera industria esportiva.

Lo slancio degli eSport di League of Legends ha continuato ad aumentare dall’ultima volta che abbiamo organizzato i Mondiali negli Stati Uniti, nel 2016. Siamo entusiasti di poter portare tutta la forza del nostro eSport globale ancora una volta in Nord America e, COVID permettendo, accogliere i fan nelle tribune di tre diversi paesi e quattro diverse città”, ha dichiarato Naz Aletaha, Responsabile globale dell’eSport di LoL.

I Mondiali sono l’evento più importante del nostro sport e non vediamo l’ora di festeggiarlo con i nostri fan del Nord America e di tutto il mondo.

L’annuncio è stato fatto durante la conferenza stampa della prima partita di NBA tra Golden State Warriors e Toronto Raptors, rispettivamente da San Francisco e Toronto. I Partecipanti hanno annunciato che l’evento si sarebbe svolto nelle arene delle due squadre: le semifinali del torneo si svolgeranno alla Scotiabank Arena, casa dei Toronto Raptors, e le finali nel Chase Center, attuale sede dei sei volte campioni NBA, i Golden State Warriors.

Per la fase di qualificazione dei Worlds 2022 Riot Games ha pensato bene di includere anche la Liga Latinoamerica di LoL Esport (LLA) che ospiterà le fasi iniziali del torneo nella sua arena. Le fasi successive del torneo, gironi e quarti di finale, si svolgeranno all’Hulu Theater del Madison Square Garden di New York.

L’annuncio del 21 novembre è stato fatto con la presenza dei dirigenti più importanti dell’esport in Riot Games, oltre a commentatori e giocatori più importanti di League of Legends:

John Needham, appena annunciato Presidente dell’eSport di Riot Games, più informazioni nell’ articolo dedicato alla promozione dell’ex sviluppatore

Naz Aletaha, Responsabile globale eSport LoL

Chris Greeley, Responsabile degli eSport per il Nord America e l’Oceania

Martin Blaquier, Responsabile degli eSport per l’America Latina

Eric “Licorice” Ritchie, giocatore di corsia superiore dei Golden Guardians, LCS

Choi “huhi “Jae-hyun, giocatore di supporto dei 100 Thieves, LCS

Isaac “Azael” Cummings-Bentley, commentatore e analista

Sam “Kobe” Hartman-Kenzler, commentatore e analista

Più informazioni verranno rilasciate nei prossimi mesi sul sito ufficiale di LoL Esports.