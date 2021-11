Battlefield 2042: in arrivo un aggiornamento per risolvere i bug più gravi

Mentre l’accoglienza del pubblico per Battlefield 2042 è tutt’altro che positiva, almeno su Steam, DICE ha delineato cosa accadrà nel suo prossimo aggiornamento. In una serie di tweet, ha confermato il problema che impediva ai giocatori di rianimarsi quando si avvicinavano ai loro compagni di squadra verrà risolto. È in arrivo anche una correzione lato server per un problema che impediva ai giocatori di rigenerarsi (sebbene sia prevista un’altra soluzione se non funziona).

Anche l’interazione UAV-1 è stata rimossa a causa di problemi di bilanciamento, ma verrà riattivata con questo aggiornamento. Anche coloro che affrontano problemi con load out mancanti (a causa di una chiamata dati fallita da parte dello sviluppatore) dovrebbero vedere una soluzione. Infine, e soprattutto, l’Hovercraft LCAA viene nerfato. Oltre a ricevere armature più leggere e meno salute, anche le armi vengono attenuate mentre anche l’MD540 Night bird avrà le sue armi sintonizzate. Non è stata ancora fornita una data di rilascio per l’aggiornamento. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Battlefield 2042 è uno sparatutto in prima persona che segna il ritorno dell’iconica guerra totale della serie. In un futuro prossimo in cui il mondo è stato trasformato dal caos, adattati per vincere in campi di battaglia dinamici con l’aiuto della tua squadra e di un arsenale all’avanguardia. La nuova generazione delle popolari modalità Conquista e Sfondamento si svolge sulle mappe di Battlefield più grandi di sempre, con supporto fino a 128 giocatori. Vivi l’intensità della guerra totale su mappe caratterizzate da condizioni meteo dinamiche ed eventi spettacolari.



Caratteristiche

Conquista : torna l’enorme e iconica modalità sandbox di Battlefield, stavolta con supporto per 128 giocatori su PC.

: torna l’enorme e iconica modalità sandbox di Battlefield, stavolta con supporto per 128 giocatori su PC. Sfondamento: Il ritorno di Sfondamento vede una fazione di assalitori contrapporsi a una fazione di difensori per il controllo di settori più vasti nel tentativo di avanzare fino a conquistare il settore finale.

Battlefield 2042 uscirà il 19 novembre per Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam e Origin. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

