Horizon Universe: la prima stagione introduce i personaggi di Horizon Zero Dawn

Con un Tweet sulla sua pagina ufficiale la Guerrilla Games ha rivelato i personaggi di Gaia dell’Horizon Universe. La prima Stagione è riguarda Horizon Zero Dawn e partirà dal 23 novembre con il primo episodio tutto basato su Aloy. La protagonista della serie Horizon è diventata anche un personaggio per il titolo MiHoYo Genshin Impact. Prima è arrivata sulle piattaforme Sony, in seguito su tutte le altre. Di seguito una panoramica di Horizon Zero Dawn tramite il sito ufficiale PlayStation:

In un’era in cui le Macchine vagano sulla terra e l’umanità non è più la razza dominante, una giovane cacciatrice di nome Aloy parte per un viaggio alla scoperta del suo destino. In un lussureggiante e vibrante mondo post-apocalittico in cui la natura ha rivendicato le rovine di una civiltà dimenticata, gruppi di umani vivono all’interno di tribù primitive di cacciatori. Il loro dominio sulla natura è stato usurpato dalle Macchine, temibili creature meccaniche dall’origine ignota.

Personaggi

Aloy

Emarginata dalla sua tribù fin dalla nascita, Aloy non ha mai conosciuto l’abbraccio di una madre, né è mai stata accettata dalla sua comunità. Il suo unico compagno era Rost, l’eremita impassibile e severo che l’ha cresciuta. Rost le ha insegnato ad affrontare le avversità, a disprezzare la comodità e la debolezza, ma non ha potuto offrirle risposte alle domande che la tormentano: chi sono i suoi genitori e per quale ragione è stata emarginata.

Collilunghi

I Collilunghi sono gigantesche Macchine che possono essere scalate sfruttando l’ambiente circostante. Arrampicati su un Collolungo ed esegui l’Override per svelare l’area circostante della mappa, comprese le aree occupate da Macchine, e attivare una scarica di energia che indebolisce le Macchine nei paraggi.

