Worlds 2021: svelati gli indici d’ascolto delle finali

Durante la conferenza stampa della prima partita di NBA Riot Games ha annunciato le location del Worlds 2022, e allo stesso tempo ha svelato gli indici di ascolto globale delle finali del 2021, dove si sono affrontati EDward Gaming e Damwon Kia, decretando come nuovi campioni del 2021 gli EDG.

Le finali si sono svolte a Reykjavik in Islanda, il 6 Novembre e fino a ieri gli unici indici di ascolto pubblici erano quelli riguardanti Europa e Nord America, che, secondo le fonti, erano intorno ai 4 milioni di spettatori al picco massimo. Non sorprende vedere l’oriente seguire massivamente gli esports, ma quest’anno ha superato ogni aspettativa. Secondo quanto detto dai dirigenti di Riot Games durante la conferenza stampa la finale ha avuto un picco massimo di 73.860.742 spettatori, con un aumento del 60.33% rispetto al 2020. Inoltre, tra i vari dati pubblicati si denota un aumento del coinvolgimento del pubblico, con un AMA (Average Minute Audience, cioè quante persone continuano a guardare per un certo lasso di tempo) di 30.604.255, un aumento del 32.82% rispetto all’anno scorso.

Indubbiamente questi dati fanno capire quanta sia la differenza di appassionati di esports tra l’occidente e oriente e come mai Riot Games sia tanto interessata all’investimento dei giochi competitivi in Asia.

La finale del Worlds 2021 è stata trasmessa in 18 lingue diverse su 19 canali e 34 piattaforme. Purtroppo, ad oggi, Riot Games non ha pubblicato nessun dato riguardante i singoli paesi.

Per comparazione rispetto agli indici di ascolto delle finali Worlds 2021 ecco i dati degli anni scorsi:

Nel 2020 alla SAIC Motor Pudong Arena di Shanghai, in Cina, i DWG KIA hanno sconfitto i Suning 3-1: (Picco Massimo di Spettatori – 46,067,896, AMA – 23,041,174)

Nel 2019 alla AccorHotels Arena di Parigi, in Francia, FunPlus Phoenix hanno sconfitto i G2 Esports 3-0: (Picco Massimo di Spettatori – 43,982,055, AMA -21,469,358)