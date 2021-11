Hitman 3: annunciato l’anno 2, che inizierà a gennaio

IO Interactive ha annunciato l’arrivo del secondo anno di Hitman 3. L’anno 2 inizierà il 20 gennaio 2022 con una roadmap di contenuti. L’annuncio arriva anche insieme ad un video, in cui a parare è il CEO di IO Interactive Hakan Abrak.

Il successo di Hitman 3 ha portato la trilogia di World of Assassination al traguardo di 50 milioni di giocatori. I contenuti post-lancio del gioco continueranno per tutto il 2022 con nuove mappe, nuove storie, nuove modalità e nuovi modi di giocare.

All’inizio del prossimo anno, verrà condiviso uno sguardo esteso ai piani per l’anno 2 con un reveal completo dei nuovi contenuti.

Questo un riepilogo di tutto ciò che è stato trattato nel nostro video di annuncio:

Infine, nella primavera del 2022 è in programma un importante aggiornamento del gioco. Ricordiamo che in questo 2021 si sono invece susseguiti i contenuti legati ai sette vizi capitali.

Get your first look at the future of HITMAN 3.

Prepare for new maps, new storylines, new modes and new ways to play. https://t.co/2d7sWkgUo0 pic.twitter.com/YguRrvcPSi

— IO Interactive (@IOInteractive) November 22, 2021