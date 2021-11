Kojima Productions apre una nuova divisione incentrata su Film, Serie TV e Musica

Hideo Kojima non ha mai fatto alcun tentativo di nascondere il fatto di essere un grande appassionato di cinema, e la sua passione di sempre per la realizzazione di film ambiziosi si è manifestata praticamente in tutti i giochi che ha realizzato. Lui e la sua compagnia stanno per fare un naturale passo avanti ed espandersi in quel settore e anche in altri

Come recentemente annunciato attraverso GamesIndustry.biz, Kojima Productions ha lanciato una nuova divisione a Los Angeles che sarà dedicata a film, TV e musica. La divisione è guidata da Riley Russell, un veterano di PlayStation che ha trascorso quasi tre decenni nella società attraverso vari ruoli e posizioni.

Russel ha detto:

La nuova divisione avrà il compito di lavorare con professionisti creativi e di talento nella televisione, nella musica e nel cinema, così come nella più familiare industria dei giochi. Il team ha come statuto l’obiettivo di espandere la portata e la consapevolezza delle proprietà ora in sviluppo alla Kojima Productions, e di renderle ancora più parte della nostra cultura popolare. Anche se siamo un’organizzazione globale, il nuovo team di sviluppo commerciale avrà sede a Los Angeles, CA. Siamo davvero entusiasti e non vediamo l’ora di lavorare con i migliori talenti dell’intrattenimento che possiamo, in tutte le industrie dell’intrattenimento.

Nel frattempo, Yoshiko Fukuda, business development manager di Kojima Productions, ha aggiunto:

Trovare nuovi modi per intrattenere, coinvolgere e offrire valore ai nostri fan è essenziale in un mondo di narrazione in continua evoluzione. La nostra nuova divisione porterà lo studio in ancora più aree che presentano le nostre narrazioni creative al di là dei videogiochi e per aprire ai nostri fan modi di comunicare e immergersi in questi spazi.

Insomma, sembra che Kojima Productions voglia espandere i propri orizzonti non occupatosi esclusivamente sul settore dei videogiochi, ma anche quelli legati al cinema, Serie TV e musica.