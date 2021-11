Classifica italiana: Forza Horizon 5 debutta al terzo posto

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella quarantacinquesima settimana di questo 2021, dall’otto al 14 novembre. L’atteso racing game Forza Horizon 5 debutta al terzo posto su Xbox Series, ricordando comunque che il gioco è già presente sul Game Pass. In vetta, come da diverse settimane a questa parte, il solito FIFA 22, in versione PS4. Altri tre debutti nella top 10: Battlefield 2042, quarto su PS4, Shin Megami Tensei V, settimo su Switch, e la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, ottava su PS5. Per quanto riguarda la classifica PC, in testa c’è il manageriale di SEGA, Football Manager 2021, seguito da ben 5 capitoli della saga Prince of Persia. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 FIFA 22 PS4

2 CALL OF DUTY: VANGUARD PS4

3 FORZA HORIZON 5 XBOX SERIES

4 FOOTBALL MANAGER 2022 PC

5 BATTLEFIELD 2042 PS4

6 CALL OF DUTY: VANGUARD PS5

7 SHIN MEGAMI TENSEI V SWITCH

8 GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY: THE DEFINITIVE EDITION PS5

9 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

10 MARIO PARTY SUPERSTARS* SWITCH

PC

1 FOOTBALL MANAGER 2022

2 PRINCE OF PERSIA: THE TWO THRONES

3 PRINCE OF PERSIA: WARRIOR WITHIN

4 PRINCE OF PERSIA

5 PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME

6 PRINCE OF PERSIA: THE FORGOTTEN SANDS

7 BATTLEFIELD V

8 FINAL FANTASY V PIXEL REMASTER

9 SID MEIER’S CIVILIZATION VI

10 RED DEAD REDEMPTION 2

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail