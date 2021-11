Valorant Champions: Die For You, “inno” del torneo

Come da programma, oggi 22 novembre è stato presentato Die For You, videoclip ufficiale e vero e proprio inno dei Valorant Champions 2021 che inizieranno il primo dicembre. La canzone è scritta da Grabbitz, e le immagini del video animato mostrano in azione i vari protagonisti dello shooter Riot.

Qualche giorno fa vi avevamo già parlato dei Valorant Champions con i gruppi e il format: si svolgeranno tra il primo e il 12 dicembre. Buona visione e buon ascolto!

Come scritto nella news precedente:

Il format sarà lo stesso del VCT Master Three di Berlino. Quattro gruppi formati da quattro team si scontreranno in un girone di eliminazione dove due squadre saranno eliminate, mentre le altre andranno nel primo e nel secondo playoff ad eliminazione diretta.

Secondo quanto dichiarato da Riot Games, i gruppi sono stati sorteggiati in base alla posizione raggiunta nelle competizioni Challenger e al livello della propria regione. Inoltre nelle fasi a gironi non sarà possibile avere due team della stessa regione in un singolo gruppo, infatti tutti i team da EMEA, Nord America, Asia meridionale e Brasile sono stati separati in gruppi diversi.

I gruppi che andranno a comporre le fasi a gironi del Valorant Champions Tour sono:

Gruppo A: Acend, Team Envy, Vivo Keyd, X10 Esports

Gruppo B: Sentinels, Team Liquid, FURIA, KRU Esports

Gruppo C: Gambit, Crazy Raccoon, Team Secret, Team Vikings

Gruppo D: Vision Strikers, Fnatic, Cloud9, Full Sense