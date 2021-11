DNF Duel: un nuovo gameplay senza esclusione di colpi

Oggi la filiale di Nexon, NeoPle, ha rilasciato un nuovo gameplay trailer dedicato loro nuovo titolo DNF Duel, nuovo titolo del famoso franchise Dungeon Fighter.

Ciò che può sicuramente portare punti in suo favore, è che il titolo è in sviluppo da parte di Arc System Works, celebre per questo tipo di giochi, che ancora una volta affrontano un IP esterno trasformandolo in un gioco di combattimento dopo Granblue Fantasy Versus.

Nel trailer di oggi ci vengono mostrati lo stili di altri personaggi: Insieme a Grappler e Inquisitor, il trailer mostra Striker, Ranger e Berserker. Ognuno ha il proprio stile di gioco unico:

lo Striker preferisce colpi veloci e giocolieri

il Grappler è tutto su tiri.

Il Ranger è in grado di combattere da lontano

il Berserker incarna uno stile di gioco più aggressivo.

Non è ancora stata annunciata ufficialmente la data di rilascio o la piattaforma. Forse ulteriori informazioni saranno rivelate una volta che Arc System Works avrà concluso il lavoro su Guilty Gear Strive, che sta per ricevere un terzo personaggio tramite il dlc Happy Chaos