Atelier Sophie 2 : un nuovo trailer ci mostra Plachta

Quest’oggi Atelier Sophie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream torna a mostrarsi. Il JRPG di Koei Tecmo e Gust, annunciato ad inizio ottobre, questa volta si mostra a noi con un trailer dedicato a Plachta !

Nel i giocatori seguiranno Sophie Neuenmuller nella sua missione per trovare la sua amica Plachta nel misterioso mondo onirico di Erde Wiege. Sophie stringe così nuove amicizie in città e si mette alla ricerca di Plachta. Sfortunatamente, invece di trovare Plachta, lei e i suoi amici scoprono una frattura nello spazio che li porta in un luogo misterioso disabitato. Proprio mentre decidono di rinunciare alla loro missione e tornare in città, Sophie sente una voce familiare, ma prima che abbia il tempo di indagare, appare improvvisamente un drago d’acqua e attacca il gruppo. Fortunatamente, grazie all’arrivo dell’aspirante alchimista Ramizel e di un ex cavaliere di nome Diebold, vengono salvati appena in tempo.

Infatti Plachta è arrivata in Erde Wiege molto prima di Sophie. La ragazza trascorre i suoi giorni nel suo atelier alla ricerca e accumulando conoscenze sull’alchimia dall’alba al tramonto. Una fantastica teorica, mostra una vasta serie di emozioni come i suoi occhi che brillano nella ricerca verso l’ignoto, piangendo dopo aver perso una partita.

Condivide lo stesso nome dell’amica di Sophie, Plachta, ma sembra che non conosca Sophie…? Cosa sarà successo ?

Il titolo sarà disponibile su PC sulla piattaforma Steam, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Arriverà dal 24 Febbraio 2022 in Giappone e dal 25 febbraio in Nord America ed Europa.