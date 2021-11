FIFA 22, ecco perché la carta di Maradona potrebbe essere rimossa da FUT

Sono milioni gli appassionati di calcio che giocano ad un videogame amatissimo come FIFA, anche per merito della presenza di modalità come il FUT (FIFA Ultimate Team) e la presenza delle maggiori star del mondo del pallone raffigurate nelle carte. Eppure, ora la Electronic Arts rischia di dover rinunciare alla figura di Maradona, uno dei giocatori più iconici del mondo del calcio. Il motivo? Le controversie legali nate dopo la scomparsa del campione argentino.

Addio alla carta FUT di Maradona?

Ultimamente si sente spesso il nome di Stefano Ceci, amico ed ex rappresentante del campione Diego Armando Maradona. Fino a prima della scomparsa del Pibe de Oro era proprio Ceci ad occuparsi di tutte le relazioni commerciali riguardanti lo sfruttamento d’immagine del campione argentino. La sua procura, però, è caduta con la scomparsa di Maradona, con gli eredi di quest’ultimo che hanno dato inizio ad una vera e propria guerra nei confronti di Ceci, accusato di non possedere più opzioni né voce in capitolo.

Dunque, con tutta probabilità, gli appassionati di FIFA dovranno dire addio alla carta di Maradona, visto che non verrà incluso nei pacchetti delle carte FUT. È stata la società Sattvica a sollevare la questione, spingendo il tribunale argentino a dar torto a Ceci e alla Electronic Arts, produttrice del videogioco. Questo accade a distanza di poche settimane dalla denuncia degli eredi di Maradona nei confronti del Napoli, accusato di aver creato una maglia commemorativa in onore di Maradona (non autorizzata), stringendo accordi ancora una volta con Stefano Ceci.

Anche senza Maradona, FUT continuerà a esistere

Sarà una dolorosa perdita per i fan ma, anche senza la carta di Maradona, la celebre modalità FUT continuerà comunque ad esistere e a far divertire gli appassionati. Ma che cos’è esattamente questa modalità che anche quest’anno sta aiutando FIFA 22 a scalare le classifiche delle vendite? FIFA Ultimate Team è un gioco basato sulla costruzione delle squadre attraverso una serie di carte collezionabili, da ottenere in modo casuale tramite l’apertura di appositi pacchetti digitali o tramite un mercato fatto dai player stessi. I giocatori trovati nelle carte possono essere usati in partite, contro gli avversari, scambiati o acquistati singolarmente tramite degli appositi crediti virtuali.

Quello di FUT è un universo complesso e imparare da zero non è semplice per nessuno. Orientarsi all’interno di videogiochi densi di nuove meccaniche, con costanti aggiornamenti durante l’anno, può anche diventare un’operazione frustrante. È proprio per questo motivo, infatti, che online sono nati spazi dove trovare guide per videogame, in cui è possibile leggere articoli e consigli che aiutano il giocatore a muovere i suoi primi passi all’interno di un titolo. Tra questi approfondimenti, ce ne sono anche alcuni che mostrano come creare le migliori squadre per fascia di prezzo su FUT. In questo modo l’utente avrà la possibilità di sbizzarrirsi, unendo giocatori di vari campionati per creare la propria rosa ideale da schierare nelle partite in multiplayer. Purtroppo, in queste formazioni si dovrà fare a meno di Diego Armando Maradona, nella speranza che i detentori attuali dei diritti di immagine e le società legate al Pibe de Oro possano presto raggiungere un accordo di collaborazione. Nel mentre, ci si potrà comunque divertire con tutte le altre icone del mondo del pallone passato e attuale.