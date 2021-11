Bobby Kotick sta pensando di andarsene da Blizzard

Le pressioni a Blizzard si fanno sempre più rumorose e costanti ogni giorno che passa, e l’amministratore delegato Bobby Kotick, nonché CEO dell’azienda Activision Blizzard, è uno dei tanti soggetti delle questioni. Principalmente perché il suo ruolo è stato mantenuto da ben tre decenni, molti sono scettici che una tale politica di abusi e sfruttamenti sia stata mantenuta per così tanto tempo senza seri provvedimenti penali. Si chiedono sempre di più quali contromisure potrà adottare, e altri hanno invece perso ogni speranza, e se consideriamo che molti ex dipendenti della compagnia richiedono le sue dimissioni, qualcosa di estremamente pericoloso bolle in pentola. Kotick ha promesso che avrebbe fatto del suo meglio per risolvere la questione, ma nel caso non riuscisse, ha in mente un piano che nessuno si aspettava: infatti, avrebbe confidato ad alcuni suoi colleghi che sarà pronto a dare le dimissioni come richiesto da tutti, poiché mostrerebbe che col passare del tempo, non è riuscito a creare un’ambiente di lavoro sicuro e giusto per i suoi dipendenti e per il loro benessere mentale e fisico. Qualunque sia la questione e la cosa giusta da fare, è innegabile che i crimini e le colpe di cui si è macchiata Blizzard sono imperdonabili, e gli ultimi mesi sono riusciti a scoprire alla luce verità agghiacciante che Bobby Kotick stesso nascondeva o direttamente ignorava senza riguardo alcuno. La Blizzard di un tempo si avvia verso un futuro oscuro e tetro, e oramai le voci riguardanti la compagnia sono di derisione e paura: gli sviluppatori di altre società sono anch’esse inorridite da questi fatti, e stanno dalla parte delle vittime completamente. Bisognerà vedere cosa ci riserverà l’imminente futuro, ma Activision Blizzard non passa di certo un momento che ricorderà facilmente, specialmente se consideriamo la scarsa manutenzione nelle loro schedule in quanto rilascio di videogiochi,