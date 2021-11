Nintendo: partnership con Panda Global per il primo torneo ufficiale di Super Smash Bros.

Panda Global, l’azienda di esport che punta ad essere il pilastro e le fondamenta per i tornei e i campionati in Nord America, ha stretto una partnership con Nintendo per organizzare il primo torneo ufficiale, cioè sotto licenza dell’azienda sviluppatrice nonchè publisher, di Super Smash Bros. Ultimate e Super Smash Bros. Melee.

Questa collaborazione porterà all’organizzazione di diversi tornei organizzati in Nord America durante il corso del 2022, che indirizzeranno i giocatori verso un vero e proprio campionato.

Per entrambi i titoli di Nintendo, Super Smash Bros. Ultimate e Super Smash Bros. Melee, saranno organizzate delle qualificazioni che, a seconda delle restrizioni imposte dagli stati Nord Americani, potrebbero accettare anche giocatori da Messico e Canada.

Bill Trinen, Senior Director of Product Marketing at Nintendo of America

Siamo orgogliosi di affiancarci ad un organizzazione come Panda Global per accogliere e supportare la community competitiva di Super Smash Bros., con loro vogliamo creare uno spazio dove tutti i giocatori possono mettere alla prova e affinare la loro abilità.

La dichiarazione del Dr. Alan Bunney, CEO of Panda Global ufficializza ciò che è stato detto da Nintendo:

Una delle nostre missioni fondamentali in Panda Global è di aiutare le nostre differenti community in modi sempre nuovi ed emozionanti, la partnership con Nintendo dà ai nostri giocatori l’opportunità di competere in un circuito ufficiale di Super Smash Bros. per la prima volta in assoluto.

Più informazioni sull’evento, come qualificarsi, dove vederlo, insieme a tutti i dettagli e alle date verranno pubblicate sul sito di Panda Global. Tutte le altre notizie sui campionati e i tornei di Super Smash Bros. si possono trovare all’interno della sezione Esports di GamesVillage.

