RiotX Arcane: gli archivi di Caitlyn sono disponibili su League of Legends

La serie animata di League of Legends, Arcane, si è finalmente conclusa questo sabato mattina, e diciamocelo onestamente, siamo tutti dispiaciuti che sia finita. La serie è tra le 14 più votate positivamente in tutto il mondo, e l’evento che c’è stato dietro di RiotX Arcane non ha fatto altro che incentivare il suo successo. Molti campioni di League of Legends sono stati esplorati con cura e dettaglio, e 4 in particolare sono stati i protagonisti degli Archivi, una serie di documenti di Piltover e Zaun che ci mostrano qualcosa di più sul loro passato. Tra questi abbiamo Jayce, Vi, Caitlyn e Jinx. Abbiamo già visto Jayce e Vi, e ora tocca a Caitlyn, e i suoi archivi sono disponibili sul client da vedere e scoprire. Il ruolo che la poliziotta ha avuto nella serie è senz’altro uno dei più importanti, e la sua dinamica con Vi fa intendere che tra le due ci possa essere più che un semplice sentimento di amicizia (cosa che a molti farebbe piacere). Ma nonostante il suo attaccamento con la teppistella di Zaun, non riusciva proprio a vedere di buon occhio Jinx e le sue atrocità nelle due città, pertanto questo conflitto continuerà sicuramente nella seconda stagione di Arcane, tra l’altro annunciata ieri mattina. L’evento di RiotX Arcane segnerà una pietra che rimarrà per sempre ricordata nella storia di Riot Games, e il bello è che questo grande momento è arrivato proprio dopo il fiasco delle Sentinelle della Luce durante quest’estate, il quale ha invece portato la fanbase in una cattiva luce, poiché la direzione che la Riot ha preso ha fatto arrabbiare la community intera e i content creator più di nota, come Terenas e Necrit. Gli Archivi vi aspettano sul client di League of Legends, e il 24 novembre verranno rilasciati anche quelli di Jinx, che chiuderanno definitivamente l’evento.