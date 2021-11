Touken Ranbu Warriors: un nuovo trailer si mostra

Quest’oggi DMM Games e Nitroplus, in collaborazione con Omega Force e Ruby Part sono lieti di annunciare un nuovo personaggio per il loro titolo Touken Ranbu Warriors! . In questo nuovo trailer pubblicato sul loro canale YouTube diamo uno sguardo a Omakage.

In questo trailer ci viene mostrata una panoramica generale del gioco, ci vengono mostrati i personaggi giocabili (che potete vedere qui) e una nuova figura compare dinanzi a noi, Omakage.

Dopo i fendenti demoniaci dell’uchigatana di Muramasa e i colpi ripetuti della Nosada di Kasen Kaneda ecco a noi la Otachi di Omakage

La otachi è una lama lunga, a differenza delle altre due ha un raggio molto più ampio. Ad impugnarla è una figura misteriosa, la quale sembra calma e raccolta nonostante il suo aspetto un po’ fragile.

Il titolo uscirà il 24 Maggio 2022 su Nintendo Switch e PC.