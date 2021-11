Brawlhalla: arriva una collaborazione con Street Fighter

Brawlhalla è il favoloso picchiaduro di Ubisoft che riesce a resistere contro ogni avversità nonostante il periodo pieno di degni rivali. Super Smash Bros Ultimate, Mortal Kombat e anche Street Fighter, il genere rimane comunque grande e amato da molti giocatori sportivi e dedicati alla competitività. Parlando di quest’ultimo, però, qualcosa di particolare è successo: infatti, una grande collaborazione con Brawlhalla è stato annunciato oggi stesso, e alcuni dei più amati personaggi di Street Fighter si uniranno allo scontro più agguerriti che mai. Il trailer ci mostra tre personaggi che sono:

Ryu: non poteva mancare il lottatore più iconico della serie. Capcom sa che se dovesse esserci bisogno di qualche rappresentanza di Street Fighter in un picchiaduro, il grande artista marziale ha la precedenza su tutto. Come armi userà i suoi possenti pugni e una sfera d’energia che ricorda il suo storico Hadouken. Chun-Li: l’auto proclamata donna più forte del mondo ha trovato uno spazio tra i lottatori di Brawlhalla, e sfoggerà la sua grande velocità nei combattimenti nelle arene. Come armi, userà dei guantoni chiodati e una lancia per tenere a debita distanza gli avversari. Akuma: storico antagonista della serie, il Grande Oni Akuma ha trovato indegni tutti i suoi sfidanti, e questi non saranno di certi differenti. Il trailer lo ritrae mentre esegue spettacolari combo con i pugni, ma non viene mostrata nessuna seconda arma.

Con l’arrivo di questi sfidanti giunge anche una modalità completamente nuova: Baruffa di Strada, dove in vecchio stile Street Fighter sarà una gara a chi danneggia di più l’avversario e porta la sua barra della vita a 0, finché uno dei due sfidanti esaurisce completamente le vite. In poche parole, Street Fighter sta per rivoluzionare il genere di Brawlhalla con nuovi volti che renderanno le cose interessanti ancora una volta. L’aggiornamento è disponibile oggi stesso.