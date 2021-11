Dead Cells: arriva un aggiornamento mai visto prima

Dead Cells è uno dei migliori videogiochi roguelike di sempre, e questo favoloso indie è riuscito a resistere negli anni nonostante la competizione si faceva sempre più ferrea e brutale, come Hades e Risk of Rain 2. Quello che ha senza dubbio mantenuto il titolo così longevo è senz’altro la cadenza con qui gli aggiornamenti arrivavano, e questa volta abbiamo una sorpresa senza precedenti. Infatti, il ventiseiesimo aggiornamento è arrivato proprio oggi, e si chiama Everyone is Here! Si tratta di un nome curioso, e fareste bene a pensarla così, siccome contiene una delle più grandi collaborazioni di titoli indipendente mai vista prima. Tra i titoli presenti, abbiamo:

Hollow Knight: il grande cavaliere insettoide non sarà propriamente giocabile, ma si potrà usare un suo potere speciale. Guacamelee: Juan possiede un potere bizzarro quanto divertente, ovvero il Pollo Power, che vi farà tramutare in galline e lanciare uova esplosive tutto intorno. Blasphemous: il Penitente vi permetterà di usare una fiala speciale che vi farà recuperare vita in base ad una percentuale mancante. Hyper Light Drifter: Il Drifter userà le sue iconiche armi per marchiare i bersagli a distanza e colpirli con colpi critici. Più marchi faranno si che più proiettili vengano sparati. Skul the Hero Slayer: Skul sarà dotato di una clava d’ossa che potrà roteare attorno a se per infliggere devastanti danni critici a tutti i nemici vicini. Il raggio non è molto ampio, quindi cercate di usarlo a distanza ravvicinata. Curse of the Dead Gods: infine, l’esploratore ha le sue fidate machete e pistola, con cui può alternarsi con colpi vicini o a distanza per tenere i nemici occupati.

Inoltre, una lunga lista di bugfix è disponibile su sito di Motion Twin, in cui spiegano con cura ogni cambiamento in Dead Cells e la ragione di un evento così grande, che sicuramente piacerà a tutti.