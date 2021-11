Smite: il titano Atlas sta per arrivare

Quest’oggi ci sono novità da parte di Hi-Rez Studios, il loro titolo Smite sta per arricchirsi con un nuovo Dio, o meglio un titano: Atlas

Atlas(atlante in italiano) era re della Mauretania e molto versato nell’astrologia; era considerato il primo ad averne studiato la scienza. Diodoro Siculo scrive di come Atlante fu il primo a rappresentare il mondo per mezzo di una sfera e per questo motivo veniva detto che portasse il cielo sulle spalle.

Esiodo narra che Atlante fu costretto a tenere sulle spalle l’intera volta celeste per volere di Zeus, che decise di punirlo perché durante la Titanomachia si era alleato con Crono quando guidò i titani contro gli dèi dell’Olimpo

Secondo una tradizione, il titano fu pietrificato da Perseo, che gli mostrò la testa di Medusa per punirlo di non averlo ospitato. Così Atlante si trasformò nell’omonima catena montuosa che si trova nel nord dell’Africa

Nel gioco, Il Titano Atlante, il futuro Guardiano, fu condannato da Zeus a trasportare il fardello più pesante che ci sia: l’universo stesso, contenuto in un Astrolabio. Sarà quest’ultimo la sua arma potente.

Come Atlas, i giocatori possono brandire l’Astrolabio per rilasciare onde d’urto cosmiche, stordire i nemici, e brevemente intrappolarli all’interno prima di trasferirli. Atlas può anche alleviare gli alleati dei propri fardelli, trasferendoli invece sui nemici.