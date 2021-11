MultiVersus Anteprima: coloratissimo e divertentissimo caos

È improbabile che nel lontano 1895 lo psicologo americano William James potesse immaginare quanto successo avrebbe avuto nei decenni seguenti un neologismo da lui coniato in una sua opera: multiverso. Immediatamente riutilizzato da autori di fantascienza del calibro di Jose Luis Borges, il concetto degli universi paralleli ebbe una diffusione straordinaria, tanto da trovare spazio persino nella fisica teorica, con il fisico Hugh Everett III che, nel 1957, propose l’interpretazione a molti mondi della meccanica quantistica. Nel corso degli anni il concetto di “multiverso” è diventato fondamentale nel mondo dei fumetti statunitensi, in particolare quelli di Marvel e DC Comics. E se il Marvel Cinematic Universe si sta preparando ad affrontare questa infinita pluralità di universi paralleli nella nuovissima fase 4, anche Warner Bros. non ha voluto essere da meno, e ha deciso di pensare in grandissimo, riunendo tutti i personaggi più iconici delle sue più note proprietà intellettuali in MultiVersus.

Preceduto da moltissimi leak, MultiVersus è stato annunciato da pochissimo e sarà un fighting-game da giocare principalmente in coppia (anche se rimane la possibilità di combattere da soli), nel quale sarà possibile scegliere dal roster praticamente sconfinato e perennemente in espansione dei personaggi di proprietà Warner per giocare in interminabili, coloratissimi e divertentissimi scontri all’ultimo sangue (anche se poi, in fondo, di sangue non se ne vede). Allora andiamo a scoprire insieme le prime impressioni su questo nuovissimo titolo, sviluppato da Player First Game.

MultiVersus: Batman, Superman e… Shaggy

Warner Bros. è una di quelle major che possiede tante IP da non riuscire più nemmeno a contarle. Dai supereroi di DC Comics a Tom e Jerry, dai Looney Tunes ai personaggi di Hanna & Barbera fino ad arrivare a Game of Thrones, WB ha tra le mani un patrimonio di personaggi che hanno fatto la storia del cinema, del fumetto e della televisione. MultiVersus non è nemmeno il primo tentativo recente di mettere insieme tutte queste infinite proprietà intellettuali: nella scena probabilmente più ricca di easter egg della storia del cinema infatti, il film Space Jam A New Legacy, seguito spirituale del mitologico film del ’96 con Michael Jordan, tutti i protagonisti dei tanti universi di proprietà Warner (il Server-Verso) si riversano a bordo campo per assistere alla partita tra la Tune Squad guidata da LeBron James e la Goon Squad.

MultiVersus rappresenta un passo in più nella direzione di una integrazione di tutti gli universi paralleli di Warner, e ci permette di realizzare alcuni scontri davvero fuori di testa. Coalizzandoci con i nostri amici sarà possibile far combattere Wonder Woman e Batman contro Superman e Harley Queen, ma anche contro Shaggy di Scooby-Doo, o contro Tom e Jerry, o contro Finn e Jake di Adventure Time. La profondità del roster selezionabile è davvero impressionante, il che lo rende una vera miniera per gli appassionati di questi franchise. E inoltre sembra, stando alle affermazioni di Tony Huynh di Player First Games, che il numero di personaggi non farà altro che crescere in futuro, andando ad aggiungere sempre più IP di casa Warner (tra le quali, va ricordato, c’è anche l’intero mondo di Harry Potter e di Animali Fantastici).

Al numero davvero sconfinato di personaggi vanno aggiunte le tantissime skin che arriveranno via via su MultiVersus, ampliando ancora di più le possibilità dei giocatori e che si preannunciano davvero come il punto di forza di questo titolo così intrigante, caotico e ricco di volti noti.

MultiVersus: un gameplay rassicurante

MultiVersus si è presentato come un picchiaduro co-op dagli aspetti abbastanza classici. Ognuno dei personaggi è dotato di abilità specifiche che possono essere utilizzate per favorire il proprio alleato e andare a formare delle combo devastanti. Si combatte in modo caotico, cercando di far cadere gli avversari da uno dei tanti ring presenti nel gioco. Le dinamiche sono ispirate dunque ad altri party game simili, come ad esempio Super Smash Bros. Si tratta di un format vincente, anche se non esattamente innovativo o mai visto. MultiVersus appare dunque destinato a un enorme successo, anche e soprattutto per la vastità del multiverso stesso a cui può attingere.

L’aspetto più interessante di MultiVersus però è senza dubbio la sua natura free-to-play. Sicuramente questo aspetto favorirà una diffusione impressionante del titolo di Warner Bros. e Player First Games, esattamente come è successo con altri prodotti simili, un esempio su tutti Fortnite. Ovviamente è difficile illudersi che tutto ciò che fa parte del gioco rimarrà per sempre gratuito. È più che probabile che skin speciali, eventi a tempo e oggetti particolari finiranno per essere a pagamento, ma si tratta di un piccolo prezzo da pagare per ottenere un titolo ben strutturato e dal gameplay obiettivamente solido anche a un semplice primo sguardo.

Colori sgargianti

Dal punto di vista tecnico MultiVersus è esattamente ciò che vi aspettereste da un titolo del genere. Colorato e chiassoso, il titolo utilizza uno stile fumettistico estremamente catchy, con una grafica in 3D rotonda e soddisfacente. Anche a livello di animazioni, almeno per quanto si possa trarre dal trailer, il titolo sembra scorrere senza intoppi, e questo nonostante il gran numero di azioni che si susseguono sullo schermo e tutta la confusione causata dai ring a più livelli e dal gran numero di personaggi in scena, tutti con le loro skin sgargianti, e le mosse brillanti e colorate che li fanno illuminare come alberi di Natale.

Anche se si tratta di un gioco tratto principalmente da fumetti o cartoni animati, non era scontato che la resa dei personaggi fosse così precisa e accurata. Soprattutto, e questo è un particolare davvero importante, le rappresentazioni dei personaggi non scadono mai nel caricaturale. Insomma, uno stile artistico riconoscibile e consolidato, che, come tutti gli altri aspetti di questo gioco, non fa che parlare di un successo annunciato.

Piattaforme: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Sviluppatore: Player First Games

Publisher: Warner Bors. Interactive Entertainment

Data d’uscita: 2022

Insomma, a una prima occhiata MultiVersus si presenta come un successo già scritto, un format pensato e studiato per spopolare tra i fan. L’accumulo dei personaggi più amati delle proprietà intellettuali più note di WB, lo stile artistico, il gameplay solido e rassicurante sono tutti elementi che non possono fare altro che portarci a concludere che Warner Bros. potrebbe aver appena colpito nel segno. Certo, bisognerà aspettare di vedere il risultato finale per sostenerlo, ma per il momento le buone sensazioni ci sono tutte.