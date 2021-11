Yooka-Laylee: Playtonic al lavoro su un nuovo platform

È stato recentemente annunciato che il gigante tecnologico cinese Tencent ha acquisito una quota di minoranza del’azienda Playtonic e, con l’arrivo di fondi lo sviluppatore prevede di espandersi per sviluppare un nuovo titolo della serie di platform Yooka-Laylee .

In un’intervista con GamesIndustry, l’amministratore delegato Gavin Price ha parlato dei piani futuri con Tencent, che includono principalmente il raddoppio delle dimensioni dello studio, l’espansione fino ad avere tre team di sviluppo e il lavoro su un nuovo platform 3D che fungerà da seguito diretto al gioco del 2017.

All’inizio di quest’anno, Playtonic ha dichiarato che avrebbe presto rivelato il suo nuovo progetto e ha anche confermato di avere diversi nuovi giochi Yooka-Laylee in sviluppo. L’accordo con Tencent sembra essere focalizzato principalmente sull’espansione dell’IP Yooka-Laylee. Di seguito la dichiarazione di Price:

Abbiamo sempre avuto un dialogo con Tencent. Abbiamo parlato con loro del futuro dei platform 3D e di cosa faremo dopo. Ho detto che Playtonic aveva questo piano di crescita per essere tante persone con tante squadre. Hanno detto di non fare nulla di affrettato, che a loro piacevano molto questi incontri e volevano discutere di come Tencent potesse essere coinvolto. Sono rimasto sorpreso, perché non mi aspettavo che fossero interessati a Playtonic. Si è scoperto che avevano un dipartimento per i generi, incluso un dipartimento per i platform 3D. Quindi abbiamo dovuto formalizzare un po’ il nostro piano futuro per i contenuti. E volevamo anche avere un obiettivo di aspirazione, che era quello di rendere Yooka-Laylee un IP che potesse apparire sulla scatola del pasto per bambini di una grande catena di fast food. Hanno apprezzato lo studio e ciò che abbiamo pubblicato prima, e hanno pensato di poterci aiutare a raggiungere quegli obiettivi.