Terminator Resistance: nuovi contenuti in arrivo?

Il franchise da cui è nato Terminator Resistance è nato nella prima metà degli anni Ottanta e, da allora, si è distinto rispetto a tutti gli altri franchise ed è andata avanti con successo fino ai giorni nostri, sia con film che con videogiochi. A proposito di quest’ultima categoria, l’ultimo titolo videoludico della saga è Terminato Resistance (2019, Teyon), di cui è stata sviluppata la versione Enhanced, ovvero una versione migliorata ed espansa del gioco originale.

Adesso, a quanto sembra, pare che l’editore del titolo sia sul punto di fare qualche nuovo annuncio sulla serie. I sospetti arrivano direttamente dal profilo Twitter ufficiale di Reef Entertainment, in cui postano un messaggio di John Connor, uno dei personaggi più rilevanti dell’intera saga di Terminator. Il messaggio è il seguente:

Mentre viene evidenziata la provenienza del messaggio, riconducibile a John Connor, sull’immagine che va ad arricchire il post, possiamo osservare l’etichetta con il numero ID attaccata sulla giacca di Kyle Reese, il protagonista del primo film che torna indietro nel tempo per salvare la madre di John dall’attacco di un Terminator. A quanto pare, la prossima settimana potremo assistere ad un annuncio che potrebbe riguardare l’uscita di un nuovo DLC che amplia la storyline di Terminator Resistance.

Ricordiamo a tutti che Terminator Resistance è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La versione Enhanced, invece, è stata rilasciata per le console di più recente generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

[[ INCOMING MESSAGE FROM JOHN CONNOR: NEW MISSION PARAMETERS ]]

1.RENDEZVOUS WITH DN38416 AND HIS TEAM

2.INVESTIGATE REPORTS OF MISSING RESIDENTS IN NORTHRIDGE OUTPOST

3.FURTHER INTEL WILL BE DELIVERED NEXT WEEK pic.twitter.com/3RNpEYRb6g

— Reef Entertainment (@Reef_Games) November 19, 2021