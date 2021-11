PlayStation Plus: ecco le previsioni per dicembre, rumor

La data di rivelazione per i titoli gratuiti PlayStation Plus di dicembre 2021 è vicina e online è possibile trovare molti leak e rumors che cercano di prevedere la lista di titoli del prossimo mese. La data di rivelazione e annuncio per i giochi gratuiti PS Plus di dicembre 2021 dovrebbe essere il primo dicembre.

Per il PlayStation Store novembre porta con sé molti guadagni con le promozioni del Black Friday. Questo dura fino al 29 novembre e comprende molti giochi come Guardians of the Galaxy , Psychonauts 2 e Deathloop. Non bisogna dimenticare anche le offerte Amazon sui titoli PlayStation Hits.

Sony, di solito, annuncia sempre la lista in arrivo nell’ultima settimana prima che vengano rilasciati i titoli. Normalmente accade di mercoledì, quindi la data dell’annuncio per i titoli PlayStation Plus potrebbe essere il primo dicembre con i titoli ufficialmente confermati per il sette. È anche possibile che i giochi siano annunciati il ​​29 o il 30 novembre poiché Sony ha occasionalmente scelto il lunedì o il martedì, ma questo è piuttosto raro.

Al momento per quanto riguarda la console next-gen, PlayStation 5, i rumors riportano solo l’offerta esclusiva di Heavenly Bodies. Per quanto riguarda i giochi PS4, è davvero difficile fare delle previsioni accurate a causa della vendita del Black Friday che includeva praticamente tutto. Uncharted Lost Legacy non è coinvolto, quindi potremmo trovarlo tra i titoli Plus, ma sembra improbabile a causa dell’imminente Uncharted Legacy of Thieves Collection in uscita all’inizio del 2022.

Dei rumors prevedono anche Dead By Daylight, che si unirà a Epic Games a dicembre, ma purtroppo anche questo è improbabile poiché faceva già parte di PS Plus ad agosto 2018. Altri leak menzionano WWE 2K20 perché sta iniziando a crescere l’ hype per WWE 2K22 e in realtà sembra un buon suggerimento poiché recente ci sono stati parecchi titoli sportivi durante tutto l’anno. Un’altra ipotesi è un titolo indie come Untitled Goose Game. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.