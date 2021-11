Call of Duty Vanguard: Stagione 1 e aggiornamento Pacific posticipati al 9 dicembre

Call of Duty: Vanguard di Sledgehammer Games non ha ricevuto delle critiche positive al lancio a causa di una serie di problemi. Mentre la stagione 1 doveva iniziare il 3 dicembre con il rilascio dell’aggiornamento Pacific di Call of Duty: Warzone, entrambi sono stati posticipati al 9 dicembre. Coloro che possiedono il titolo riceveranno 24 ore di accesso anticipato in modo che possano iniziare a giocare l’8 dicembre. Lo stesso giorno in cui viene lanciata anche la campagna di Halo Infinite.

L’ aggiornamento di Warzone include una nuova mappa, Caldera e introduce anche Ricochet anti-cheat nel titolo Battle Royale gratuito. Purtroppo, i giocatori di Vanguard dovranno aspettare ancora per l’implementazione di Ricochet nelle playlist multiplayer di base. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Combatti su ogni fronte nell’ultimo capitolo dell’acclamata serie di Call of Duty. Per anni il mondo ha sopportato le guerre più grandi e letali mai viste, ma le sorti della Seconda guerra mondiale stanno finalmente per cambiare. Adesso tocca a pochi soldati selezionati finire il lavoro e cambiare per sempre lo scenario militare.



L’acclamata serie Call of Duty ritorna con Call of Duty: Vanguard, in cui i giocatori vivranno i combattimenti attraverso gli occhi degli eroi della Seconda guerra mondiale e assisteranno ai fatidici eventi che li hanno uniti. Sviluppato da Sledgehammer Games, Vanguard racconta una storia avvincente, con dei soldati scelti provenienti da diversi paesi e con storie differenti alle spalle, che affrontano insieme la più grave minaccia mondiale, cambiando le sorti della guerra e gettando le basi per quelle che oggi conosciamo come forze speciali.

Attraverso lo straordinario viaggio di questi valorosi soldati, i giocatori vivranno alcune delle grandi battaglie che hanno influenzato le sorti della Seconda guerra mondiale, mentre combatteranno per la vittoria in vari scenari di guerra tra cui il fronte orientale e occidentale in Europa, il Pacifico e il Nord africa. Questa è la loro storia. Questo è Call of Duty: Vanguard.

Call of Duty: Vanguard è disponibile su Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5 e PC tramite Steam.