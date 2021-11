Halo Infinite: svelata la data dell’evento “Fracture Tenrai”

Il primo grande evento di Halo Infinite, la cui uscita sul mercato è prevista per il giorno 8 dicembre 2021, sta per arrivare. A partire da domani, 24 novembre 2021, il primo grande evento per la beta multiplayer sarà giocabile. La beta è stata lanciata in occasione del ventesimo anniversario della saga dell’iconico Master Chief.

L’evento di Halo Infinite è chiamato Fracture Tenrai è inizierà domani 24 novembre 2021 alle ore 19:00 (ora italiana). Per l’annuncio dell’evento della beta multiplayer, 343 Industries ha pubblicato un teaser trailer di Fracture: Tenrai, sia sul profilo ufficiale Twitter che su YouTube. Il video in questione ha presentato al pubblico un set di armature a tema samurai che i giocatori potranno acquisire.

A differenza del normale Battle Pass, Fracture Tenrai sarà disponibile gratuitamente e si porrà l’obiettivo di far ottenere ai giocatori nuovi oggetti atti alla personalizzazione del personaggio. Tenrai di Halo Infinite offre circa 30 tier in totale, a ciascuna delle quali è assegnata una skin particolare, armi nuove o armature inedite.

Questo è solo il primo di numerosi eventi del genere, di cui già conosciamo Tactical Ops, Cyber Showdown e Winter Contingency. La cosa interessante sarà vederne l’accoglienza, soprattutto a causa delle polemiche generatesi a causa dell’eccessiva monetizzazione di Halo Infinite nei riguardi della personalizzazione di Master Chief. L’FPS, ricordiamo a tutti, diverrà disponibile a partire dall’8 dicembre 2021 su Xbox Series X/S, Xbox One e PC. L’evento per la beta multiplayer, invece, avrà inizio domani 24 novembre 2021 dalle ore 19:00.