Halo Infinite: il multiplayer non prevede skin per le armature, rumor

La progressione del Battle Pass di Halo Infinite è stata una delle poche aree in cui il gioco è stato ampiamente criticato dai giocatori dal suo lancio beta la scorsa settimana, ma molti giocatori speravano che giocare e fare progressi nella campagna per giocatore singolo permettesse di sbloccare le skin per il multiplayer.

Come condiviso da @ChazJackal su Twitter, sembra che le ricompense della campagna di Halo Infinite non includeranno le skin delle armature per i componenti multiplayer. Saranno disponibili un totale di 34 ricompense, se questo data mine è valido, che includeranno rivestimenti per armi, veicoli e armature, oltre a diversi emblemi, un paio di ciondoli per armi e una posizione.

343 Industries ha iniziato a correggere la progressione del Battle Pass del gioco e afferma che sono in arrivo molte altre correzioni, ma data la sua natura ancora grintosa, molti rimarranno senza dubbio delusi dal fatto che non saranno disponibili armature sbloccabili nella campagna, soprattutto dal momento che la maggior parte è limitata al Battle Pass a pagamento. Se questo è davvero accurato, si spera che 343 Industries ascolterà il feedback e apporterà le modifiche necessarie. Di seguito una panoramica di Halo Infinite tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre. Indossa la corazza del più grande eroe dell’umanità per vivere un’epica avventura ed esplorare l’Halo in tutta la sua estensione.

Caratteristiche

Esplora lo Zeta Halo: Esplorate le vastità dell’Installazione 07, dalle sue vette mozzafiato fino alle profondità misteriose dell’anello. Salvate i Marine UNSC per ottenere rinforzi nella tua lotta contro i temibili Esiliati .

Esplorate le vastità dell’Installazione 07, dalle sue vette mozzafiato fino alle profondità misteriose dell’anello. Salvate per ottenere rinforzi nella tua lotta contro . Sconfiggi gli Esiliati: In netta inferiorità numerica e male armato, Master Chief dovrà impedire che gli Esiliati riparino l’Halo e si impadroniscano della più grande minaccia della galassia.

Halo Infinite sarà disponibile dall’8 dicembre per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.