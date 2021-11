Fire Emblem Heroes: ecco gli eventi dedicati al Black Friday

Anche in Fire Emblem Heroes sono iniziati gli eventi in-game dedicati alla settimana del Black Friday. Tramite un post su Twitter il titolo offrirà ai giocatori 5 biglietti per la prima evocazione per il doppio evento di evocazione degli eroi speciali; 100divine’s code (Ephemera 11) 40 di ciascuno dei 4 tipi di dragon flowers; pacchetti di sfere. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui.

Durante l’evento di evocazione doppia degli Eroi Speciali, due eroi speciali di ogni colore sono disponibili come parte di un’evocazione a 5 stelle e i giocatori hanno una tasso iniziale del 6% per ottenerli (Il tasso per i normali Eroi 5 stelle è dello 0%.) La prima convocazione in questo evento non costerà sfere. Inoltre il nuovo aggiornamento 5.11 è disponibile dal 3 novembre. Per maggiori informazioni, potete trovare le note complete, della nuova patch, qui. L’aggiornamento precedente versione 5.10 è disponibile qui. Di seguito una panoramica del titolo:

Fire Emblem è una serie di giochi di ruolo e strategia con intricati elementi di tattica e un livello di difficoltà che aumenta progressivamente.

Mentre prosegui nell’avventura, incontrerai e darai l’addio a molti alleati.

Quali sceglierai e come userai le loro capacità?

Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

