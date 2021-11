ASUS annuncia ASUS TUF Gaming Capture Box, ecco i dettagli

ASUS ha annunciato TUF Gaming Capture Box CU4K30, uno strumento di streaming di livello professionale per console e PC che consente ai gamer di trasmettere il proprio gameplay online. Con la possibilità di riprodurre immediatamente una sessione su Twitch, YouTube o Facebook, TUF Gaming Capture Box è un modo potente, affidabile e semplice per condividere con il mondo il gameplay dal vivo e salvare i momenti migliori da riguardare in seguito.

L’utilizzo di più applicazioni di streaming, e la necessità di regolare ciascuna di esse in modo opportuno, penalizza l’esperienza di gioco. TUF Gaming Capture Box risolve questo problema con la compatibilità USB Video Class (UVC). I giocatori possono semplicemente collegare il dispositivo a qualsiasi PC con una porta USB 3.2 Gen 1 per iniziare immediatamente a utilizzare l’uscita per lo streaming e la funzione di registrazione attraverso il software preferito, senza bisogno di driver o software aggiuntivi.

TUF Gaming Capture Box è certificato per l’uso con Open Broadcaster Software (OBS) Studio e può essere utilizzato anche come sorgente all’interno di Xsplit Gamecaster, Streamlabs OBS e quasi tutte le altre applicazioni di streaming che possono accettare una sorgente video. Utilizzando l’interfaccia USB 3.2 Gen 1, Capture Box può trasferire video SDR 4K non compressi fino a 30 fps, video 2K a 60 fps o video 1080p a 120 fps. I gamer possono anche collegare una fotocamera mirrorless o DSLR all’ingresso del Capture Box per creare istantaneamente una webcam in alta qualità.

Per semplificare ulteriormente le esperienze di acquisizione e streaming, TUF Gaming Capture Box semplifica il coinvolgimento degli spettatori nelle chat di gruppo. Basta semplicemente collegare un auricolare a quattro pin cablato all’ingresso audio su Capture Box ed utilizzare il cavo maschio-maschio (incluso nel dispositivo) con l’ingresso audio del controller della console. Questo permetterà a Capture Box di trasmettere in modo automatico l’audio dalle chat di gruppo e dalle cuffie al PC connesso per lo streaming e la registrazione. Gli spettatori della live si sentiranno così parte della festa.

Per garantire che TUF Gaming Capture Box sia pronto per l’uso, sono inclusi tutti i cavi necessari per video, audio e dati. ASUS ha reso facile e immediato l’utilizzo del dispositivo dotandolo di un cavo HDMI di alta qualità per l’ingresso video, un cavo maschio-maschio da 3,5 mm per l’uscita audio da un controller della console e un cavo USB da tipo C a tipo A (con un adattatore da tipo A a tipo C incluso).

TUF Gaming Capture Box CU4K30 è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di €199.