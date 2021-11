Xbox Series X/S: Microsoft annuncia che nessun titolo riceverà l’FPS Boost nell’immediato futuro

In una recente intervista tenutasi podcast Iron Lords, il direttore del Project Management di Xbox, Jason Ronald, ha rivelato alcune nuove informazioni sui piani di Microsoft per l’FPS Boost in futuro. Durante l’intervista, Ronald ha rivelato che Microsoft attualmente non ha intenzione di portare l’FPS Boost su Xbox Series X/S a nessun altro gioco retrocompatibile nel prossimo futuro.

Ronald ha rivelato che mentre il team Xbox è sempre alla ricerca di come migliorare i vecchi giochi per le piattaforme moderne, le loro tecniche attuali hanno purtroppo raggiunto i loro limiti. Applicare queste tecniche ad altri giochi provoca per lo più bug di rottura del gioco, e quindi, il team non può fare molto di più con FPS Boost usando le sue tecniche attuali:

Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare i titoli, che si tratti di aumenti di risoluzione, miglioramenti del frame rate, cose come Auto HDR. Dirò subito, con la tecnica esistente che abbiamo con FPS Boost, abbiamo provato molto di più di [i 130 titoli FPS Boosted] e in alcuni casi la stragrande maggioranza del gioco funziona benissimo, ma poi troviamo un gioco con la presenza di bug all’80% del percorso. Continueremo a cercare nuove opportunità e nuovi modi per migliorare i titoli, ma non abbiamo nulla nell’immediato futuro… In questo momento, penso che stiamo scoprendo dove sono alcuni dei limiti della nostra tecnica attuale.



Xbox ha anche recentemente annunciato che a causa di una moltitudine di problemi legali e tecnici, le console Xbox non riceveranno più giochi retrocompatibili andando avanti. FPS Boost è diventato una delle migliori caratteristiche dell’ecosistema Xbox nel corso dell’ultimo anno, ed è onestamente un po’ un peccato che i fan dovranno ora tenere sotto controllo le aspettative per un’altra delle caratteristiche preferite dai fan.