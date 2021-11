Twogether Project Indigos: disponibile da oggi

Quest’oggi Sony Interactive Entertainment España e Flaming Llama Games hanno annunciato che il loro progetto Twogether: Project Indigos, è ora disponibile esclusivamente come titolo digitale sul Playstation Store.

Il titolo è un’avventura puzzle in giocatore singolo che sfrutta la terza persona, in cui gestiremo sia Rafi che Sam nella loro ricerca per fuggire da Hexacells. Rafi ha poteri telecinetici mentre Sam può teletrasportarsi ma solo combinando le loro abilità speciali e prestando attenzione all’ambiente circostante permetterà loro di fuggire dalle strutture.

Rafi e Sam sono due ragazzi imprigionati nella struttura di ricerca Hexacells, un luogo oscuro dove bambini con poteri soprannaturali vengono rapiti per testare le loro abilità. In qualche modo, Rafi e Sam riescono a liberarsi e cercheranno di allontanarsi il più possibile dalle Hexacells. Dovranno cooperare per superare ostacoli difficili per imparare, lungo la strada, il vero valore dell’amicizia.

Combina i poteri soprannaturali di Rafi e Sam per risolvere enigmi. Come una stanza oscura di fuga, dovrete considerare ogni dettaglio delle strutture, come l’ambiente giocherà un ruolo chiave per superare quegli ostacoli.

Teletrasporta in luoghi irraggiungibili con Sam mentre sposti gli oggetti da una distanza con Sami per allontanarti da Hexacells.

Vivi una vera amicizia , scopri la vera natura del laboratorio Hexacells, una struttura di ricerca oscura dove bambini con poteri soprannaturali vengono rapiti.

Il titolo è disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5