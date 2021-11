TinyBuild acquista Versus Evil e Red Cerberus

TinyBuild continua ad acquistare team indipendenti da mettere sotto la propria ala: vi avevamo parlato ad inizio anno di We’re Five Games (quelli di Totally Reliable Delivery Service), Hungry Couch (di Black Skylands ) e Moon Moose (gli sviluppatori di Cartel Tycoon). Ora il publisher ha confermato l’acquisizione di Versus Evil e del suo studio sussidiario QA Red Cerberus per un costo iniziale di 12,5 milioni di dollari. I potenziali earn-out nei prossimi tre anni potrebbero ammontare a 18,8 milioni di dollari, portando il totale a 31,3 milioni di dollari.

Versus Evil è responsabile della pubblicazione dei giochi di The Banner Saga insieme a Pillars of Eternity 2: Deadfire. Recentemente ha pubblicato l’ironico titolo stealth UnMetal insieme al multiplayer First Class Trouble. Il CEO di tinyBuild Alex Nichiporchik ha parlato dell’acquisizione in un recente video, facendo notare che si tratta di una “etichetta complementare”.

Il fondatore di Versus Evil Steve Escalante ha anche detto: “L’ingresso in tinyBuild non poteva arrivare in un momento migliore. Infondendo capitale e investendo in più titoli, sono molto entusiasta delle opportunità che si apriranno per Versus Evil come editore”. Per quanto riguarda Red Cerberus, è composto da 250 dipendenti che si uniranno a tinyBuild, risultando in un organico che supera i 400.