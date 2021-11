Dying Light 2 Stay Human: nuovo videodiario

Ci sono novità da parte di Techland. Nell’ultimo episodio di Dying Light 2 Know More, Thomas Gerbaud, il World Director di Dying Light 2 Stay Human, ci ha presentato in modo più approfondito The City e la sua gente.

In seguito al Crollo della civiltà, le persone si sono unite per crearne una nuova, dando vita a un nuovo stile di vita, in risposta all’infezione. I giocatori potranno scoprire questo mondo e i suoi abitanti attraverso gli occhi di Aiden. Le conseguenze delle sue azioni finiranno per sconvolgeranno la loro vita quotidiana.

Gli abitanti sono un prodotto del mondo che li circonda, com’è dimostrato dalla ricca narrativa ambientale del gioco. Thomas è stato molto attento durante la programmazione della citta; infatti, l’obiettivo era quello di far percepire realmente ai giocatori la popolazione, le regole e lo stile di vita presenti nel mondo di gioco, permettendo loro di esplorarlo in prima persona e di interagire con esso.

Ogni luogo è pieno di piccoli dettagli che fanno sembrare il mondo più ricco di sfumature e complesso, e consentono ai giocatori di comprendere le molteplici sfaccettature che caratterizzano The City.