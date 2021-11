Dice Legacy: disponibile una nuova modalità

Da oggi 23 novembre è disponibile una nuova modalità di gioco in Dice Legacy, come aggiornamento gratuito per tutti i giocatori PC, e arriverà molto presto anche per i giocatori Switch: si tratta di Forging a Realm.

Questo è il secondo importante aggiornamento gratuito per il gioco.

Forging a Realm offre un’esperienza molto diversa dalla normale modalità di Dice Legacy, che ora è stata chiamata Escaping Fate.

La nuova modalità si sblocca dopo che i giocatori hanno superato il loro primo inverno ed è disponibile per tutti i giocatori che sono riusciti a completare il gioco almeno una volta.

Interpretando il ruolo di un giovane re su un remoto anello disabitato nell’universo, le persone cercano una guida in te, ma non si fidano ancora. La fiducia va guadagnata soddisfacendo le loro richieste sempre più difficili; il fallimento non è un’opzione.

Caratteristiche principali della nuova modalità:

Esperienza di Dice Legacy incentrata sull’economia mirata ad aumentare la varietà di gioco.

Nuova mappa generata casualmente con parametri creati appositamente per questa modalità

Richieste sempre più difficili da risolvere per vincere la partita.

Cinque livelli di difficoltà per un’esperienza rilassata o più frenetica.

Possibilità di modificare la tua esperienza con i ricordi dopo aver completato la nuova modalità.

Qui sotto potete vedere tre screenshot della nuova modalità. Maggiori informazioni su Dice Legacy potete trovarle sul sito ufficiale.