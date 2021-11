Bungie: arrivano sconti in occasione del Gjallarhorn

Una sorpresa deliziosa arriva negli store di Bungie: per festeggiare il ritorno dello storico lanciarazzi di Destiny, il Gjallarhorn, ci sarà un grande periodo di sconti a prezzi davvero irripetibili che potrete vedere nel Bungie Store, e l’evento si chiama proprio Saldi dei Gjallargiorni. Questa è una celebrazione emozionante per la compagnia, che ha deciso di condividere assieme alla sua community un evento che non si ripeterà tanto presto nel futuro di Destiny 2. Per l’occasione, ecco le parole della Bungie sulla descrizione dell’evento:

“Ai festeggiamenti per il ritorno del’iconico lanciarazzi nella dimensione sci-fi di Destiny 2 partecipano anche i parnter commerciali di Bungie come Just Geek, Level Up Wear e Loot Crate, con sconti su numerosi prodotti di merchandise e offerte che saranno disponibili per un periodo di tempo limitato.”

Gli oggetti in promozione sono davvero tanti, dalle collezioni di t-shirt sulle maggiori casate della Torre dei Guardiani ai maglioni, passando per le action figure dello Spettro e gli accessori per collezionisti: insomma, sono offerte che si possono riscattare una sola volta. L’occasione è irripetibile ed emozionante, se consideriamo che tutto questo non è altro che un preludio a quello che attenderà i giocatori di Destiny 2 con l’espansione de “La Regina dei Sussurri”, la cui trama e storia sarà la più spettacolare mai vista nel franchise, e per tanto le aspettative sono molto alte. Siamo entusiasti di vedere che Bungie ha continuato a supportare Destiny 2 in tutti questi anni, e ci auguriamo che continueranno a portare avanti il nome di questo brand a testa alta e con orgoglio. Le offerte dei Gjallargiorni del Bungie Store sono attive da oggi, martedì 23 novembre, e lo rimarranno fino alla sera di martedì 7 dicembre. Il climax della saga avverrà col rilascio de La Regina dei Sussurri il 22 febbraio del prossimo anno; siete pronti a tutto?