Twelve Minutes: il loop arriva su console!

Ci sono grandi novità quest’oggi; la casa editrice Annapurna Interactive e lo sviluppatore Nomada sono lieti di annunciare l’arrivo del loro gioco Twelve Minutes su console!

Il titolo è un thriller interattivo con minutaggio in tempo reale, e intuitiva interfaccia clicca e trascina. James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe prestano voce ai personaggi.

Il titolo racconta la storia di un marito (doppiato da James Mcavoy) che torna a casa, nel suo appartamento, e cena con sua moglie (interpretata da Daisy Ridley). Tuttavia, viene interrotto da uno strano uomo (Willem Dafoe alla voce) che sostiene di essere un poliziotto; questi ci dice di come la moglie abbi ucciso il proprio padre diversi anni fa. Dopo essere stato strangolato, il marito si ritrova all’inizio del ciclo, entrando di nuovo nel suo appartamento e salutando la moglie.

D’un tratto ti ritrovi allora catapultato nell’istante in cui hai aperto la porta, bloccato in un loop temporale di DODICI MINUTI, condannato a rivivere lo stesso orrore all’infinito… o forse no?

Sfrutta la conoscenza degli eventi futuri per modificarne l’esito. Questa sembra essere la tua unica via di scampo. Riuscirai a terminare il loop?