Jurassic World Dominion: compare su youtube un prologo di 5 minuti

Siamo tutti stati amanti dei dinosauri, un giorno o l’altro, e chiunque ha sentito parlare almeno una volta di Jurassic Park. Lo storico franchise incentrato su queste bestie quasi mitologiche del lontano passato sono un ricordo fantastico di come fosse il nostro pianeta milioni di anni fa, quando giganteschi rettili dominavano indisturbati sul globo. Dato che l’arrivo di Jurassic World Dominion è previsto per il prossimo anno, è giusto che sempre più informazioni ci vengano date dalla Universal Pictures, e infatti oggi è uscito un trailer prologo che mostra i primi 5 minuti di film, in cui non viene mostrato niente di sbalorditivo, ma il giusto necessario per appagare la sete dei fan. Il modo in cui mostrano, come primo shot, la Terra durante il periodo del Cretaceo è inoltre una scelta più che azzeccata, siccome i dinosauri più ricordati arrivano proprio da quel momento, in cui la loro esistenza sarebbe cambiata per sempre a causa dell’asteroide che li avrebbe spazzati via. Ricorda una sorta di documentario che si vedrebbe in canali dedicati sulla televisione, e la scelta è perfetta. Si passa poi 65 milioni di anni dopo, dove la nostra civiltà fiorisce, e visto che gli avvenimenti di Jurassic World Dominion avvengono anni dopo Fallen Kingdom, del 2018, i dinosauri ora fanno parte dell’ecosistema moderno e non sono più creature aliene di un pianeta cambiato. La natura dovrà adattarsi alla presenza di queste bestie imponenti, e anche l’umanità ci sta pensando, considerando che un tirannosauro passa indisturbato in un campo pieno di macchine e persone intente a guardare un film in serenità. Non sembra fare vittime importanti, ma di certo la sua dose di casino riesce a combinarla. Non vediamo l’ora di scoprire di più su Jurassic World Dominion, quando arriverà prossimo anno il 10 giugno 2022 ai cinema e possibilmente anche nei canali streaming.