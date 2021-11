Unplugged: finalmente il titolo arriva su PC VR

Quest’oggi Vertigo Games, il ramo di sviluppo e pubblicazione specializzato in realtà virtuale di Koch Media Group e Anotherway, uno studio di sviluppo VR, hanno annunciato oggi che il loro gioco musicale VR, Unplugged, sta per essere pubblicato su PC VR la prossima settimana,

Con l’inimitabile front-man Satchel degli Steel Panther come mentore in-game e la loro canzone “Eyes of the Panther” come parte della setlist del gioco , la rock band ha già mostrato un grande sostegno al gioco. Ora stanno facendo un ulteriore passo avanti introducendo una canzone esclusiva e su misura per il titolo. La canzone verrà rivelata per la prima volta il 2 dicembre, insieme alla versione PC VR e all’aggiornamento gratuito per Quest.

Al rilascio, il titolo riceverà anche Quest Passtrough, che consentirà ai giocatori di fondere il palcoscenico virtuale con il proprio soggiorno. Anotherway, particolarmente entusiasta dell’implementazione della feature, dichiara:

“Abbiamo sempre saputo che unire un palcoscenico virtuale con un posto reale sarebbe stata una caratteristica super interessante per Unplugged. Vedere i tuoi amici o la tua famiglia che ti acclamano mentre suoni… è una combinazione perfetta! Ora, grazie al Quest Passthrough , possiamo rendere possibile questo tipo di esperienza. Nell’elenco delle location, potrai selezionarne una nuova, la realtà mista, che può essere il tuo soggiorno, la tua cucina o qualsiasi spazio tu voglia!”

Il titolo è già disponibile per su Oculus Quest dal 21 Ottobre, mentre sarà disponibile per PC VR su Steam il 2 Dicembre