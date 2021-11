New World: l’ultimo aggiornamento ha gravi problemi

New World sta avendo i suoi alti e bassi continui, e nonostante Amazon Game Studios pensasse che il rilascio della patch 1.1 avrebbe risolto gran parte dei problemi, si sono dovuti ricredere. Si, hanno aggiunto una vagonata di content, specialmente nuovi tipi di nemici, il Guanto del Vuoto e difficoltà più alte per i giocatori nell’endgame, ma è proprio quest’ultimo che ha fatto rizzare i capelli. Infatti, secondo l’opinione generale della community, hanno aumentato enormemente la difficoltà prevista per il content finale, e di conseguenza i giocatori ora fanno fatica a completare le più semplici delle operazioni perché la vita e il danno dei nemici è tanto più alto di prima. Aggiungete il fatto che alcune armi possono fare danno ridotto a determinati tipi di nemici, e come risultato avete un’accozzaglia di elementi messi insieme che rendono il tutto uno stufato di problemi. A testimonianza del poco apprezzamento di questo cambiamento all’endgame di, ci sono diverse critiche emerse in rete e mosse dai vari giocatori. Alcuni appassionati capiscono come Amazon voglia spingere i giocatori a fare squadra in questi contenuti endgame, ma c’è anche una grossa fetta di appassionati che preferisce godersi il mondo di gioco in singolo. In risposta a queste critiche è intervenuto il designer di New World Mike Willette affermando l’obiettivo del team è quello di proporre una varietà di aree diverse in cui i giocatori possono andare per creare materiali e equipaggiamento. Tuttavia, Amazon Game Studios vuole anche che i giocatori possano ricevere un senso di sfida in questi contenuti dell’endgame, ma è innegabile che abbiano fatto i calcoli un po’ troppo alla lettera. Ci vorrà ben più che parole e promesse per migliorare la situazione di New World, ma gli step che Amazon Game Studios sta adottando stanno avendo risultati positivi in generale, e la passione si può notare.