L’attacco dei giganti: la seconda parte della quarta stagione arriverà su Crunchyroll

La quarta stagione dell’anime de L’attacco dei giganti è sempre più vicina al suo ritorno. Il secondo cour della serie tratta dal pluripremiato manga dark fantasy di Hajime Isayama arriverà sui teleschermi di tutto il Giappone a partire dal 9 gennaio 2022, come annunciato nell’ultimo trailer, portando a termine la storia di Eren Jeager e di tutti gli altri eldiani e della loro lotta contro Marley, in un ultimo, drammatico, scontro decisivo.

L’anime, realizzato dallo studio d’animazione MAPPA, è con tutta probabilità uno degli show più attesi nell’intero panorama delle serie giapponesi: per questo c’è stata grande curiosità dei fan per scoprire dove sarebbe stato possibile vedere i nuovi episodi al di fuori del Giappone. Lo scorso anno infatti, almeno in Italia, il primo cour della serie era andato in onda in simulcast su VVVVID, per arrivare poi una settimana dopo, doppiato, su Amazon Prime.

Non sarà così però per questa seconda parte della quarta stagione de L’attacco dei giganti, con Crunchyroll che ha annunciato di essersi aggiudicata i diritti per la trasmissione in simulcast della serie. Per scoprire il finale della saga di Isayama dunque bisognerà spostarsi sulla piattaforma recentemente acquisita da Sony (attraverso Funimation). Dynit è stata dunque costretta a rinunciare ai diritti sull’opera di Isayama, in favore del sito specializzato fondato nel 2006.

Il ritorno della serie segnerà la fine dell’avventura de L’attacco dei giganti, dopo che anche il manga si è concluso, lo scorso aprile, con il capitolo 139. Con l’attesa che si fa sempre più febbrile, il team che si occupa della produzione della serie sta cercando in ogni modo di cavalcare l’onda dell’entusiasmo, producendo anche alcuni discutibili articoli di merchandise (che sono stati prontamente ritirati dopo le prime polemiche).

Siete pronti al ritorno di Eren Jeager? L’attacco dei giganti tornerà il 9 gennaio prossimo! Preparatevi a offrire, ancora un’ultima volta, i vostri cuori!