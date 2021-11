One Piece Red: lo sceneggiatore parla del film

I fan di One Piece stanno probabilmente vivendo il periodo migliore della loro vita, date le tante novità che negli ultimi giorni hanno riguardato l’opera di Eiichiro Oda. Mentre il manga procede spedito verso la conclusione dell’arco narrativo di Wano, l’anime ha festeggiato l’arrivo del suo episodio numero 1000, che ha riscosso un grande successo tra tutti gli appassionati. Con Netflix che ha contemporaneamente svelato il cast del suo adattamento live-action della serie, l’ulteriore notizia, condivisa dal sito ufficiale, dell’arrivo del film One Piece Red è stata la proverbiale ciliegina sulla torta.

L’ennesimo lungometraggio ispirato alla saga di Oda è previsto in uscita per il 6 agosto 2022 nelle sale giapponesi, ma per il momento sono ancora pochissime le informazioni note sulla pellicola. Tuttavia a colmare questa lacuna è intervenuto Tsutomu Kuroiwa, già sceneggiatore di One Piece Gold, che curerà lo script anche di questo nuovo film. In un’intervista l’autore si è aperto riguardo alla nascita del progetto di One Piece Red e di come sia stato lavorare a stretto contatto con Eiichiro Oda e con il regista del film, che sarà Goro Taniguchi:

“Se lo script è buono il film sarà sicuramente interessante! Per questo, quando Oda ha letto il prodotto finito e ha detto ‘Lo script è meraviglioso!’ ho pensato che sono stato in grado di portare a termine il mio compito. Nel corso di due anni ho avuto delle conversazioni con Eiichiro Oda e con il regista Goro Taniguchi, e il processo di avvicinamento al traguardo passo dopo passo è stato come un sogno che diventava realtà, come se fossimo davvero all’avventura su una nave.

Questa storia è stata creata dallo sforzo collettivo di tante persone. Sarà un film fantastico che toccherà sicuramente il cuore di tante persone. Aspettate e vedrete!”

Attendiamo dunque con ansia il prossimo 6 agosto 2022, quando One Piece Red arriverà nei cinema. Per il momento però non c’è ancora una data d’uscita internazionale del film, per cui i fan della serie oltreoceano non possono ancora sapere quando potranno guardare il nuovo film.