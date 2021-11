Battlefield 2042: annunciato il prossimo grande update

A distanza di poche settimane dal suo rilascio, Battlefield 2042 sta mantenendo una solida fanbase e milioni di giocatori sono attaccati allo sparatutto FPS di DICE. Ricordando tutti i commenti e le opinioni dei giocatori, gli sviluppatori hanno ritenuto opportuno informare tutti quanti che il prossimo aggiornamento arriverà proprio questo giovedì, che per l’America è nient’altro che il giorno del ringraziamento. La lista dei cambiamento che vogliono implementare è bella lunga, pertanto vi lasceremo di seguito un link in cui potrete vedere tutto con calma, ma per darvi un riassunto possiamo dirvi che:

Innanzitutto, sembra che siano soddisfatti su come le performance dei server stanno avendo, pertanto non apporteranno cambiamenti sostanziosi a riguardo. Ciononostante, alcuni giocatori non riescono ad entrare nei server che vogliono quando li preimpostano nella lobby, quindi faranno una sistemazione per risolvere il fastidio. Sono anche contenti di come la performance su PC stia avendo grande successo (per chi si può permettere computer con alta capacità di GPU e CPU). Il bilanciamento delle armi è un altro elemento essenziale, e sono convinti che non ci sia una grande disparità nelle armi del gioco. Hanno fatto i cambiamenti per facilitare il puntamento della mira col mouse per i giocatori da computer, e i risultati si notano molto. Implementeranno sistemi per migliorare l’interfaccia e la chiarezza dell’interfaccia per tutti.

Il resto dei cambiamenti sono principalmente bugfixes e sistemazioni di qualità della grafica che, anche se imbarazzante da dire, sono letteralmente ovunque dentro Battlefield 2042, e si scusano ancora una volta per la questione. Ha avuto una partenza titubante, questo è vero, ma Battlefield 2042 si prospetta un gran bel titolo se DICE continuerà a supportarlo con le dovute attenzioni e cure, specialmente vedendo il successo del cugino Call of Duty, il quale ha ricevuto di recente il suo ultimo titolo Vanguard.