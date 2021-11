Street Fighter V Champion Edition: il DLC Luke è disponibile dal 29 novembre

Street Fighter V Champion Edition ha visto l’introduzione di nuovi personaggi, come ad esempio Luke, Oro e Akira, i quali sono stati aggiunti con l’avvento del Season 5 Pass. Inoltre sono state aggiunte anche nuove modalità come la più recente Online Tournament.

Nel suo recente live streaming di aggiornamento autunnale per Street Fighter V: Champion Edition, Capcom ha confermato che il suo ultimo personaggio DLC Luke sarebbe arrivato il 29 novembre. Anche se l’uscita di Luke segna la fine di nuovi personaggi e aggiornamenti massicci, Capcom non sta ancora abbandonando il supporto per il gioco. Tra le novità sono previsti un aggiornamento di Battle Balance a marzo 2022 e a un pacchetto Capcom Pro Tour 2022.

A seguito di un evento con suo padre che ha segnato la sua infanzia, Luke avrebbe iniziato a combattere e si sarebbe arruolato nell’esercito, imbattendosi successivamente in Guile. Luke si occupa di fare pressione su un avversario con attacchi che lo spingono costantemente in avanti. Il Sand Blaster spara un proiettile e può zonare gli avversari; il Rising Rocket è utilizzato da Luke per il lancio degli avversari e la difesa antiaerea; Avenger, può essere seguito in No Chaser, ed è un attacco con caricato con la spalla; Flash Knuckle è un attacco combo effettuato con i pugni. Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina di Steam:

Sin dal lancio, nel 2016, Street Fighter V ha introdotto una quantità di nuovi personaggi, costumi, livelli e altri contenuti aggiuntivi. Ora l’intera collezione è disponibile in Champion Edition, che include Street Fighter V e oltre 2000 contenuti pubblicati negli anni per il gioco. Sono inclusi tutti i 24 personaggi disponibili fino alla stagione 4, che si sommano ai 16 originari per portare il totale a ben 40 personaggi.

Street Fighter V: Champion Edition è disponibile per PlayStation 4 e PC tramite Stream.