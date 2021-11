PlayStation sta affrontando una causa per molestie e discriminazioni di genere

Mai come quest’anno abbiamo potuto comprendere quanto siano difficili alcuni ambienti di lavoro. Activision, ad esempio, è stata al centro dei riflettori per diverse settimane, fino al termine della causa per molestie, risolta per un’ingente somma di denaro. Recentemente, Nintendo, PlayStation e Microsoft si sono fermamente distaccate dalla cultura tossica promossa da Activision.

Ultimamente, però, proprio una ex dipendente di Sony Interactive Entertainment (SIE) ha rivolto delle accuse molto pesanti alla compagnia di PlayStation, incolpata di licenziamento illecito, molestie e discriminazioni di genere. L’ex collaboratrice di Sony, ovvero Emma Majo, ha intentato questa causa proprio due giorni fa, il 22 novembre 2021:

Sony tollera e coltiva un ambiente di lavoro tossico, che discrimina le dipendenti di sesso femminile, le quali sono soggette a continui trattamenti illeciti e disparati in termini di retribuzione e opportunità di carriera.



Majo sostiene che le politiche, le pratiche tossiche e le procedure di discriminazione messe in atto da Sony PlayStation si diffondano a macchia d’olio su tutte le divisioni della compagnia, ovvero sistematicamente in tutte le sedi a livello internazionale. La donna ha chiesto al tribunale di estendere l’accusa su scala collettiva, per conto di tutte le donne impiegate da Sony in California negli ultimi quattro anni.

Afferma che i suoi superiori le hanno barricato la strada e che, quindi, non avrebbe mai avuto alcuna possibilità di fare carriera nel settore, proprio a causa di queste discriminazioni basate sul genere. Dopo aver richiesto delle spiegazioni ed aver presentato un reclamo ai vertici aziendali, la Majo è stata prontamente licenziata con effetto immediato.

Secondo PlayStation, la ex dipendente avrebbe ottenuto il licenziamento a causa della chiusura del dipartimento in cui lei stessa lavorava. La Majo, tuttavia, avrebbe addirittura negato di essere mai stata impiegata in quella divisione. Dopo aver subito perdite in termini sia economico-finanziari che psicologico-mentali, la Majo si è detta sostenitrice del diritto di essere risarcita da SIE.