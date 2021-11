Resident Evil 4 VR è l’app più venduta su Meta Quest

Resident Evil 4 VR, la versione in realtà virtuale del quarto capitolo della saga firmata Capcom, è l’app più venduta su Meta Quest (precedentemente nota come Oculus Quest). La notizia arriva da un Twitter ufficiale di Jason Rubin, che è l’attuale VP di Play su Facebook. Ciò è particolarmente impressionante se si considera che il gioco era un’esclusiva di Quest 2. Di seguito il commento:

Anche se il franchise non è estraneo alla realtà virtuale (Resident Evil 7 è stato una prima vetrina per PlayStation VR), immagino che nessuno si aspettasse che i titoli più vecchi, tanto meno RE4 , si traducessero in realtà virtuale. Tuttavia, ha funzionato sorprendentemente bene e l’accoglienza è stata forte per il titolo. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Esplorate l’iconico mondo di Resident Evil 4 in questa nuovissima versione, interamente realizzata per la realtà virtuale. Vestite i panni dell’agente speciale Leon S. Kennedy nella sua missione per salvare la figlia del presidente degli Stati Uniti che è stata rapita da una setta misteriosa. Trovate la tua strada in un villaggio rurale in Europa, affrontate nemici impegnativi e scoprite segreti e gameplay che hanno rivoluzionato l’intero genere survival horror. Combattete creature orribili infettate dal parassita di Las Plagas e affrontate nemici aggressivi tra cui abitanti del villaggio controllati dalla mente mentre scoprite la loro connessione con Los Illuminados, il culto dietro il rapimento.

Caratteristiche

Resident Evil 4 VR è disponibile per Meta Quest.

We knew Resident Evil 4 would bring a different kind of thrill in VR, both for diehard fans of the franchise and those new to the game and VR. I'm excited to share that RE4 is officially the fastest-selling app in the history of Quest.

— Jason Rubin (@Jason_Rubin) November 23, 2021