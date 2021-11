Mass Effect: in arrivo la serie TV di Amazon?

Secondo quanto riferito, Amazon Studios sarebbe in procinto di procurarsi i diritti per lo sviluppo di una serie TV basata sulla trilogia di Mass Effect. A darne notizia sarebbe Deadline, la quale ha confermato che gli studi Amazon sarebbero vicini all’ultimazione di un accordo per accaparrarsi i diritti del videogioco del franchise sci-fi di BioWare ed Electronic Arts.

L’accordo, sempre secondo Deadline, sarebbe parte di una spinta alla creazione di un maggior numero di contenuti del genere sci-fi, soprattutto dopo il successo di The Wheel of Time e della prossima serie TV sul Signore degli Anelli:

Possiamo affermare con certezza che The Wheel of Time è stata la premiere più guardata del 2021 e uno dei migliori 5 lanci di sempre sulla piattaforma di Prime Video.



Queste sono state le parole di Jennifer Salke, direttrice di Amazon Studios. Questa, tuttavia, non è la prima volta che vengono acquisiti i diritti di Mass Effect per la creazione di un adattamento cinematografico o televisivo. Nel 2010, Legendary Pictures aveva acquistato i diritti per produrre un nuovo film basato sulla saga del comandate Shepard, in collaborazione con Warner Bros..

Alla fine, tuttavia, il film non si è più realizzato e lo sceneggiatore ha mollato il progetto nel 2012. La trilogia, inoltre, non sarebbe molto adatta al grande schermo. Secondo Mac Walters, Mass Effect sarebbe più adatto alla struttura di una serie TV.

Non ci resta che aspettare e sperare che, questa volta, sia quella buona e che potremo finalmente vedere Mass Effect in televisione. Il franchise, proprio quest’anno, ha compiuto 14 anni e alcuni mesi fa è stata rilasciata la Legendary Edition, che racchiude la prima trilogia della serie, attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.