Chrono Cross otterrà una remaster, rumor

Un rumor che afferma che Chrono Cross di Square sta ricevendo una remaster. Originariamente pubblicato su PlayStation nel 1999, Chrono Cross si svolge nello stesso universo di Chrono Trigger, il classico JRPG SNES. Il gioco è stato sviluppato da molte delle stesse persone che hanno realizzato l’uscita a 16 bit, tra cui Masato Kato, Yasuyuki Honne e Yasunori Mitsuda.

È stato il compositore Mitsuda a dare il via ai rumor in ottobre. È stato riferito che un “grande remake per PlayStation” era in arrivo dopo che Mitsuda aveva retwittato e aveva detto in un’intervista radiofonica di aver registrato un tema in lingua irlandese per il gioco con il compositore Michael McGlynn e sua figlia. Parlando al podcast XboxEra, il co-fondatore Nick Baker ha aggiunto più credibilità alla voce e ha aggiunto che crede che il gioco non sarà esclusivo per PlayStation:

Chrono Cross Remastered, credo, era già nella lista dei leak di NVIDIA, quindi il gioco non dovrebbe essere una sorpresa: era nella lista di Nvidia. Ma mi è stato detto che quell’articolo di VGC riguarda Chrono Cross Remastered. Cos’altro mi è stato detto, perché tutti stanno lavorando sul presupposto che sia un’esclusiva PlayStation, mi è stato detto che non lo è. L’unica parola che è stata usata è stata multipiattaforma. Ora, quando sento JRPG e multipiattaforma, presumo automaticamente PC, PlayStation, Switch, questa è la mia supposizione. Non è quello che mi è stato detto, è solo una mia supposizione. Tutto ciò che la mia fonte mi ha detto era multipiattaforma. Questo è quello che hanno detto, mi hanno detto che non era un’esclusiva PlayStation. Ma penso che ci sia confusione perché si dice che PlayStation è pronta ad annunciarlo, quindi tutti lavorano semplicemente partendo dal presupposto che PlayStation stia annunciando qualcosa che sarebbe esclusivo, cosa che non sempre fanno. Pragmata non è esclusivo, hanno annunciato molte cose che non sono esclusive.



Continuate a seguirci per maggiori informazioni.