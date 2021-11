Shovel Knight Pocket Dungeon: ecco quando uscirà

Sebbene ancora non ci è dato sapere a che punto dello sviluppo si trova il secondo capitolo principale della serie Shovel Knight, pare sia arrivata una buona notizia. Per coloro che attendono con trepidazione lo spin-off del platform di Yacht Club Games. All’inizio del mese, infatti, vi avevamo confermato che i lavori di sviluppo di Shovel Knight Pocket Dungeon erano finalmente terminati e che, pertanto, mancava solamente una data di uscita.

Ebbene, ad oggi sappiamo con precisione in che giorno aspettarci il lancio di Shovel Knight Pocket Dungeon. Il puzzle, nato da una costola della saga madre, diverrà disponibile sul Nintendo eShop a partire dal giorno 13 dicembre 2021. Il progetto, nato da una forte passione dei ragazzi di Yacht Club Games, ha attraversato un ciclo di sviluppo durato tre anni circa.

L’annuncio della giornata di lancio è avvenuto tramite la pagina Twitter ufficiale di Yacht Club Games, che ha pubblicato quanto segue:

Oltre alla data di uscita del puzzle, Yacht Club Games ha annunciato che sono previsti numerosi contenuti aggiuntivi che potranno essere scaricati nel corso dell’anno prossimo. I fan potranno aspettarsi all’incirca tre pacchetti di DLC:

Vi ricordiamo che Shovel Knight Pocket Dungeon diverrà disponibile a partire dal 13 dicembre 2021 su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC (via Steam) ad un costo di circa €19,99.

We're ecstatic to announce that Shovel Knight Pocket Dungeon will launch on December 13th!

A lot of hard work, joy, tears, & love went into this game’s 3 year development. It was a passion project to bring a new type of puzzle game to the world!

Blog: https://t.co/LpSxsPTG5D pic.twitter.com/UFdaDJi7bZ

— Yacht Club Games Is Hiring (@YachtClubGames) November 23, 2021